Кхал Дрого понастальгировал о первом сезоне «Игры престолов»

Американский актер Джейсон Момоа, который сыграл кхала Дрого в «Игре престолов», поделился воспоминаниями о съемках первого сезона сериала. Снимок он разместил на своей странице в инстаграме.

По словам актера, его сфотографировали, когда он путешествовал по Ирландии в перерыве между съемками. Денег на то, чтобы слетать домой у него тогда не было. Тогда вместе с другом он арендовал фургон и отправился на поиски лучшего пива Guinness.

«Было так много восхитительных людей и историй, я дорожу теми временами. Простые моменты запомнились мне больше всего», — написал Момоа.

Ранее сообщалось, что Джейсон Момоа избавился от своей фирменной бороды.