Создатели «Игры Престолов» объяснили, как Арья смогла убить Короля Ночи

Режиссеры сериала «Игра Престолов» рассказали, как Арье Старк удалось убить Короля Ночи и всю армию ходоков. Об этом сообщает NME/b>.

Битва за Виyтерфелл окончилась тем, что героиня Мэйси Уильямс вонзила свой кинжал из валирийской стали в грудь предводителю Белых ходоков, что ознаменовало падение и уничтожение всей армии в целом. Однако многих фанатов сериала волновал вопрос, как Ария смогла прыгнуть на Короля Ночи, который был гораздо больше ее.

В документальном фильме «Игра Престолов: Последний дозор» создатели ответили на все, мучающие поклонников. В частности, судьбоносный прыжок Арьи они объяснили тем, что она вылезла из груды тел ходоков и оттолкнулась от них, поэтому смогла прыгнуть так высоко.

Ранее сообщалось, что актриса Мэйси Уильянс рассказала о ненависти к себе.