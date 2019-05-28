Сибирский искусственный интеллект придумал свой финал «Игры престолов»

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Разработанный группой сибирских ученых искусственный интеллект (ИИ) проанализировал финал сериала «Игра престолов» и пришел к выводу, что серии в нем показаны в неправильном порядке, пишет «Российская газета».

Один из авторов ИИ ученый Евгений Гарин пояснил, что финал «Игры престолов» должен был начаться с того, что Дени узнала о намерении Серсеи напасть на нее после сражения с мертвыми, а после этого разворачивается и разрушает Королевскую Гавань. А завершиться финальный сезон должен был сражением живых и мертвых, в котором Бран убивает короля ночи.

В издании уточнили, что ИИ был разработан специалистами Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники автоматизировали.

Ранее сообщалось, что новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов».