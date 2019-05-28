«Не смотрел ни одного выпуска»: Якубович о «Поле чудес»

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Российский телеведущий Леонид Якубович признался, что никогда не смотрел «Поле чудес» по телевизору. Об этом сообщает «Teleprogramma.pro».

По его словам, он не может объяснить, как программа существует в течении 29 лет.

«Люди так себя ведут на этой программе, что, вероятно, им комфортно», — добавил Якубович.

Он также подчеркнул, что по-прежнему получает удовольствие от работы над передачей.

Ранее сообщалось, что Якубович защитил оголодавших зрителей «Поля чудес».