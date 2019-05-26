«Не высовывайся, Джон!»: звезда «Зачарованных» раскритиковала отца Джоли за Трампа

Американская актриса Алисса Милано, наиболее известная по роли Фиби в «Зачарованных», раскритиковала отца актрисы Анджелины Джоли Джона Войта за поддержку американского президента Дональда Трампа. Об этом она написала на своей странице в твиттере.

По словам актрисы, после его заявления она понимает, почему республиканцы любят дискредитировать актеров и их политические взгляды. К посту она добавила несколько критикующих Войта комментариев «Не высовывайся, Джон!», «Второсортная знаменитость пытается оставаться важной!», «Никого не волнует, что думает потерявший связь с действительностью актер» и др.

Ранее отец Анджелины Джоли назвал Трампа лучшим со времен Линкольна.