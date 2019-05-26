Появилось видео танца Зеленского в «Лиге смеха»
Украинский президент Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористической программы «Лига смеха», ведущим которой был на протяжении нескольких лет. Видео его появления можно найти в социальных сетях. Об этом сообщает УНИАН.
Как отмечается, глава государства появился на сцене вместе с другими участниками, станцевал с ними и поприветствовал зрителей.
«Больше текста нет, я вас люблю!» — обратился Зеленский к аудитории.
Уточняется, что после этого он спустился в зал и присоединился к зрителям.
Ранее сообщалось, что Зеленский станцевал в «Лиге смеха».