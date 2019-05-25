Отец Анджелины Джоли назвал Трампа лучшим со времен Линкольна

Американский актер Джон Войт, отец актрисы Анджелины Джоли, опубликовал видео в поддержку президента США Дональда Трампа.

На записи Войт называет Трампа величайшим американским лидером со времен Авраама Линкольна.

«Сторонники Республиканской партии, я знаю, вы согласитесь, что наш президент пользуется огромным уважением и любовью. Эта работа не легкая», — сказал он.

Он также попросил бога благословить Америку, и пожелал Трампу мудро руководить народом.

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