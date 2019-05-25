Уилл Смит отругал сына за опоздание на премьеру «Аладдина»

Американский актер Уилл Смит отругал своего сына Джейдена Смита за то, что он опоздал на премьеру фильма «Аладдин». Об этом сообщает The Huffpost.

Как пишет издание, Джейден Смит так опоздал, что в итоге Смиты сделали семейную фотографию в переулке за кинотеатром, а не на красной ковровой дорожке.

Как отмечается, остальные члены семьи пришла на премьеру вовремя, а опоздавший Джейден появился спустя некоторое время, чем и разозлил своего отца. Однако Уилл Смит постарался все перевести в шутку.

Ранее сообщалось, что фанатов напугал посиневший Уилл Смит в трейлере «Аладдина».

Полнометражный мультфильм 1995 года заработал в мировом прокате $500 млн. Выход новой версии состоялся накануне, 24 мая 2019 года. Режиссером картины стал Гай Ричи, известный по фильмам «Шерлок Холмс», «Карты, деньги, два ствола» и «Рок-н-рольщик».