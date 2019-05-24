«Кто хочет стать миллионером?» закроют в США

Американская телевикторина «Кто хочет стать миллионером?» закрывается после 17 лет в эфире. Об этом сообщает The Variety со ссылкой на представителя передачи.

По данным издания, за время существования программы вышло более 3 тыс. выпусков телевикторины.

«После 17 лет успеха в эфире «Кто хочет стать миллионером?» не вернется на экраны телевизоров в сезоне 2019-2020», — сказал представитель телешоу.

Телевикторина «Кто хочет стать миллионером?» впервые вышла в эфир в 1999 году на телеканале ABC.

Ранее сообщалось, что исход игры «Кто хочет стать миллионером?» с Друзем аннулирован, выигрыш не выплатят.