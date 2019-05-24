«Средневековый мракобес»: Милонов оскорбил ведущего НТВ

Депутат Госдумы Виталий Милонов в ходе программы «Место встречи» на НТВ причислил ведущего Ивана Трушкина к «средневековым мракобесам». Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, темой программы стало предложение патриарха Кирилла запретить аборты в стране. Трушкин подчеркнул, что у женщин должно быть право выбора, и никто не смеет указывать им, как распоряжаться собственным телом. В ответ на это Милонов оскорбил ведущего.

«Ну, я искренне рад, что вы признаете, что вы принадлежите к поколению средневековых мракобесов», — отметил Милонов.

Он добавил, что, согласно исследованиям ученых из МГУ, ребенок не является частью тела женщины.

Помимо этого, депутат назвал сторонников абортов фашистами, которые сжигают детей.

Ранее сообщалось, что Милонов отреагировал на поцелуй геев на «Евровидении».