Сериал «Слуга народа» с Зеленским заблокировали в YouTube

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Телесериал «Слуга народа», в котором в главной роли снялся нынешний президент Украины Владимир Зеленский, недоступен для всех пользователей видеохостинга YouTube, пишет принадлежащая Демьяну Кудрявцеву газета «Ведомости».

Сергей Пушкин, digital-директор «Студии 95», которой принадлежат права на «Слугу народа», рассказал изданию, что временная блокировка связана с «юридическими вопросами».

«Сериал снова будет доступен, как только мы урегулируем юридические вопросы», — сказал Пушкин.

Он также выразил надежду, что их удастся решить в максимально короткие сроки.

Пушкин не уточнил, с какими «юридическими вопросами» связана недоступность телесериала.

Ранее сообщалось, что экс-президент Украины Петр Порошенко посмотрел «Слугу народа» и ужаснулся.