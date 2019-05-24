Сериал «Слуга народа» с Зеленским заблокировали в YouTube
Телесериал «Слуга народа», в котором в главной роли снялся нынешний президент Украины Владимир Зеленский, недоступен для всех пользователей видеохостинга YouTube, пишет принадлежащая Демьяну Кудрявцеву газета «Ведомости».
Сергей Пушкин, digital-директор «Студии 95», которой принадлежат права на «Слугу народа», рассказал изданию, что временная блокировка связана с «юридическими вопросами».
«Сериал снова будет доступен, как только мы урегулируем юридические вопросы», — сказал Пушкин.
Он также выразил надежду, что их удастся решить в максимально короткие сроки.
Пушкин не уточнил, с какими «юридическими вопросами» связана недоступность телесериала.
Ранее сообщалось, что экс-президент Украины Петр Порошенко посмотрел «Слугу народа» и ужаснулся.