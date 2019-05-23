Лазарев отреагировал на пересчет голосов «Евровидением»

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Российский поп-певец Сергей Лазарев, который во второй раз проиграл на «Евровидении», заявил, что все артисты «страдают» от «манипуляций» с голосами со стороны организаторов конкурса. Мнением Лазарева поинтересовался сайт kp.ru.

Также Лазарев отметил, что на распределение голосов, вероятно, влияет отношение к России на международной политической арене. При этом, подчеркнул певец, в этом году, в отличие от 2016-го, его меньше «доставали» вопросами относительно международной политики России.

«Вообще были очень дружественно настроены и фэны, и журналисты и я был обласкан вниманием», — сказал Лазарев.

Ранее стало известно, сколько балов добавили Лазаерву при пересчете итогов «Евровидения».