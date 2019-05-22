Анжелина Джоли помирилась с Брэдом Питтом

Американская актриса Анджелина Джоли помирилась с бывшим мужем Брэдом Питтом, пишет Entertainment Tonight со ссылкой на источник.

Как отмечается, актеры поняли, что им пора двигаться дальше.

«Вся пыль между ними осела», — добавил источник.

Он добавил, что Питт и Джоли больше не ссорятся из-за детей.

«Теперь дети проводят время с обоими родителями. Они счастливы и процветают», — заключил источник.

Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли и Брэд Питт официально развелись.