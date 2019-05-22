Эмилия Кларк слушала речи Гитлера перед съемками в финале «Игры престолов»

Актриса Эмилия Кларк, исполнительница роли «матери драконов» Дейенерис Таргарин в «Игре престолов», рассказала журналу Variety, как она готовилась к одному из самых важных эпизодов в заключительных сериях.

Она рассказала, что посмотрела видео выступления Адольфа Гитлера перед последними съемками в восьмом сезоне.

Актриса таким образом подготовилась к сцене, в которой она произносит большую речь перед армией безупречных и дотракийцев на ступенях Красного замка. Кларк отметила, что теперь это «звучит забавно», но подобные выступления на неизвестных ей языках было необходимо изучить для того, чтобы увереннее звучать в речи на выдуманном языке.

«Если я буду верить каждому своему слову, зрителям не понадобятся субтитры», — сказала Эмилия Кларк.

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