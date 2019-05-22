Вышел трейлер полнометражного «Аббатства Даунтон»

На YouTube-канале кинокомпании Focus Features появился трейлер полнометражного фильма «Аббатство Даунтон».

В российский прокат кинолента выйдет 31 октября. В продолжении проекта приняли участие многие известные по сериалу актеры — Мэгги Смит, Мишель Докери, Хью Бонневиль и Лора Кармайкл.

Кроме того, сценарий фильма был написан Джулианом Феллоуз, который работал над оригинальным сериалом, а режиссером фильма стал Майкл Энглер, снявший четыре серии «Аббатства».

Сам сериал выходил на протяжении пяти лет — с 2010 по 2015 годы. События сериала и фильма разворачиваются в первой половине XX века в Британии.

Ранее стала известна дата премьеры полнометражного «Аббатства Даунтон».