Тарантино пригрозил авторам спойлеров

<img src="//img.gazeta.ru/files3/193/12183193/RTR3E9I8-pic905-895x505-20952.jpg">

Режиссер Квентин Тарантино обратился в соцсетях к зрителям, которые посетят премьеру его фильма «Однажды в Голливуде», избежать спойлеров.

Тарантино предупредил зрителей о спойлерах за день до премьеры. «Я прошу об одном: чтобы все воздержались от раскрытия любых деталей, которые лишат удовольствия тех, кто посмотрит фильм позже», — написал он.

Не очевидно, о чем именно говорит Тарантино, поскольку о сюжете фильма сейчас известно немного.

В картине «Однажды в Голливуде» снимались Леонардо ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби. Известно, что сюжет разворачивается в конце 1960-х, когда секта Чарльза Мэнсона расправилась с актрисой Шэрон Тейт (Робби).

Ранее сообщалось, что появился новый постер «Однажды в Голливуде» Тарантино.