Тарантино пригрозил авторам спойлеров
Режиссер Квентин Тарантино обратился в соцсетях к зрителям, которые посетят премьеру его фильма «Однажды в Голливуде», избежать спойлеров.
Тарантино предупредил зрителей о спойлерах за день до премьеры. «Я прошу об одном: чтобы все воздержались от раскрытия любых деталей, которые лишат удовольствия тех, кто посмотрит фильм позже», — написал он.
Не очевидно, о чем именно говорит Тарантино, поскольку о сюжете фильма сейчас известно немного.
В картине «Однажды в Голливуде» снимались Леонардо ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби. Известно, что сюжет разворачивается в конце 1960-х, когда секта Чарльза Мэнсона расправилась с актрисой Шэрон Тейт (Робби).
Ранее сообщалось, что появился новый постер «Однажды в Голливуде» Тарантино.