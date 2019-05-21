«Евровидение» без музыки показал бельгийский телеканал
Бельгийский телеканал Een показал международный песенный конкурс «Евровидение-2019» без музыки. Ролик опубликован на его YouTube-канале.
На необычном видео участники конкурса выступают под различные звуки в полной тишине.
В ролике можно услышать топот ног, звон бокалов и «крики» исполнителей.
Участник от России Сергей Лазарев в видео выступает под «скрип пальцев» по мокрому стеклу.
Ранее сообщалось, что выступление Лазарева на «Евровидении» посмотрели более 8 млн человек.