«Евровидение» без музыки показал бельгийский телеканал

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Бельгийский телеканал Een показал международный песенный конкурс «Евровидение-2019» без музыки. Ролик опубликован на его YouTube-канале.

На необычном видео участники конкурса выступают под различные звуки в полной тишине.

В ролике можно услышать топот ног, звон бокалов и «крики» исполнителей.

Участник от России Сергей Лазарев в видео выступает под «скрип пальцев» по мокрому стеклу.

Ранее сообщалось, что выступление Лазарева на «Евровидении» посмотрели более 8 млн человек.