Скарлетт Йоханссон готовится к свадьбе

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Актриса Скарлетт Йоханссон и комик Колин Жост решили пожениться. Об этом сообщает TMZ.

По данным портала, пара объявила о своей помолвке.

Как отмечается, дата свадебной церемонии пока неизвестна.

При этом Йоханссон и Жост начали встречаться в 2017 году.

Ранее сообщалось, что Скарлетт Йоханссон стала жертвой недостойного поведения.