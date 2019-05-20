Скарлетт Йоханссон готовится к свадьбе

Актриса Скарлетт Йоханссон и комик Колин Жост решили пожениться. Об этом сообщает TMZ.

По данным портала, пара объявила о своей помолвке.

Как отмечается, дата свадебной церемонии пока неизвестна.

При этом Йоханссон и Жост начали встречаться в 2017 году.

Ранее сообщалось, что Скарлетт Йоханссон стала жертвой недостойного поведения.