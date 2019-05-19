Организатор «Евровидения» отреагировал на скандал с победителем

Европейский вещательный союз (ЕВС) решил не аннулировать победу в «Евровидении» нидерландского победителя Дункана Лоуренса, сообщает ТАСС.

Об этом заявил официальный представитель ЕВС Дэвид Гудман.

По его словам, то, что песня Arcade была опубликована в Сети в 2017 году не означает, что Лоуренс получил какие-либо преимущества на конкурсе. Он отметил, что ЕВС был в курсе того, что исполненная в 2019 году Дунканом Лоуренсом песня была в Сети в 2017 году.

Ранее сообщалось, что уличенный в обмане победитель «Евровидения» не считает нужным оправдываться.

До этого стало известно, что видео с треком Arcade опубликовал на YouTube-канале один из пользователей в 2017 году. Это вызвало бурю негодования и возмущений среди пользователей Сети, многие из которых потребовали аннулировать результаты «Евровидения».

В финале «Евровидения-2019», который состоялся вечером 18 мая, Лоуренс с композицией «Arcade» набрал 492 балла и стал победителем.

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