Победитель «Евровидения» нарушил главное правило конкурса

Голландский победитель «Евровидения» Дункан Лоуренс нарушил главное правило международного песенного конкурса.

Стоит отметить, что главное правило «Евровидения» — представление новой песни. Однако Дункан Лоуренс выступил с песней Arcade, которую уже исполнял в 2017 году. Видео с точно таким же треком опубликовал на YouTube-канале один из пользователей.

На видеозаписи с репетиции видно, как победитель Лоуренс поет песню Arcade, однако запись датируется 9 июня 2017 года. Этот факт может стать причиной для аннулирования итогов.

Накануне Лоуренс набрал в песенном конкурсе 492 балла и стал победителем.

Ранее сообщалось, что представитель Нидерландов объяснил свою победу на «Евровидении».