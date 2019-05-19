Солистка Spice Girls полностью ослепла, узнали СМИ

Чернокожая вокалистка группы Spice Girls Мелани Браун (Mel B) обратилась ко врачам в связи с полной потерей зрения, пишет таблоид The Sun.

В издании рассказали, что проблемы со зрением у Браун начались после операции по коррекции зрения. Отмечается, что сначала певица перестала видеть левым глазом, а потом зрение упало также и на правом.

«Я не могу ничего видеть — я полностью ослепла», — приводит The Sun слова певицы.

По данным таблоида, она сказала это, когда обратилась за помощью в Moorfields Eye Hospital.

Ранее Браун заявляла, что у нее была интимная связь с коллегой по группе Джери Холливэлл.