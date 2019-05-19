Лазарев рассказал о предвзятом отношении к России на «Евровидении»

Певец Сергей Лазарев заявил, что в отношении к России на конкурсе «Евровидение» есть определенная предвзятость, которая сказывается на итогах конкурса, передает РИА «Новости».

Он отметил, что не знает, что нужно сделать, чтобы изменить позицию России.

В то же время он добавил, что в этом году СМИ вели себя намного дружелюбнее.

«Я вижу какую-то некую предвзятость, может быть, к политике России, может быть, вообще к стране», — подтвердил он.

Ранее представитель Нидерландов Дункан Лоуренс выразил уверенность, что ему помогла победить в конкурсе искренность.