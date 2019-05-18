Сын Лазарева рассказал об отношении к «Евровидению»

Сын российского представителя Сергея Лазарева на «Евровидении» 6-летний Никита рассказал, как относится к конкурсу. Об этом рассказала его бабушка, мать Лазарева Валентина в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Лазаревой, маленький Никита с удовольствием следит за всем, что показывают про отца.

«Он не пропускает ничего», — отметила Валентина.

Также в эфире передачи на канале мать Лазарева также следила с интересом за всем, что говорили про ее сына.

Отмечается, что Никита на передачу вместе с бабушкой не пришел.

Ранее сообщалось, что Лазарев попал в чарты десяти стран Европы.

В Тель-Авиве проходит финал международного песенного конкурса «Евровидение 2019». Россию на шоу представляет певец Сергей Лазарев, ранее уже попадавший на пьедестал конкурса. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию состязания.

Лазарев исполнит песню Scream, которую для артиста написали российский эстрадный певец Филипп Киркоров и греческий композитор Димитрис Контопулос.