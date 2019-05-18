Звезда «Игры престолов» обрадовался смерти своего героя

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Звезда «Игры престолов», сыгравший Рамси Болтона, актер Иван Реон признался, что порадовался смерти своего героя. Об этом сообщает ТАСС.

По словам актера, он был хорошо известен по этой роли «плохого парня».

«Но я рад, что он умер... Я бы хотел... сыграть несколько интересных героев», — отметил Реон.

Он рассказал, что мечтает сыграть в романтических комедиях, а также выпустить музыкальных альбом в 2019 году.

Ранее сообщалось, что более 10 млн американцев пропустят работу из-за финала «Игры престолов». Кроме того, еще 27,2 млн фанатов сериала допускают возможность, что они не придут на работу на следующий день, либо опоздают.

Также до этого был раскрыт секрет популярности «Игры престолов».