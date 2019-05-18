12 баллов для Лазарева не будет: жюри Белоруссии отстранили от «Евровидения»

Жюри Белоруссии отстранили от песенного конкурса «Евровидение» из-за того, что они раскрыли свои предпочтения раньше финала. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Выяснилось, что белорусская сторона хотела отдать 12 баллов представителю России на песенном конкурсе «Евровидение» Сергею Лазареву. Однако жюри неожиданно отстранили.

Как отмечается, теперь голосовать будут только телезрители других стран.

«Ребята нарушили главное правило — раскрыли свои предпочтения среди участников. А так делать нельзя, совсем нельзя», — уточняет телеграм-канал.

Ранее сообщалось, что Лазарев попал в чарты десяти стран Европы.

В Тель-Авиве проходит финал международного песенного конкурса «Евровидение 2019». Россию на шоу представляет певец Сергей Лазарев, ранее уже попадавший на пьедестал конкурса. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию состязания.

Лазарев исполнит песню Scream, которую для артиста написали российский эстрадный певец Филипп Киркоров и греческий композитор Димитрис Контопулос.