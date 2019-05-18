Кончита обратилась к россиянам перед «Евровидением»

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Австрийский певец, победитель «Евровидения-2014» Томас Нойвирт (Кончита Вурст), выступил с заявлением перед международным песенным конкурсом «Евровидение-2019». Об этом сообщает DW.

Кончита обратилась с пожеланиями успеха представителю России Сергею Лазареву и призналась, что его драматичная песня понравилась ей.

«Мне нравится эта песня. Очень драматичная, а я люблю драму», — добавила Кончита.

Также Кончита уверена, что российская сторона является одной из фаворитов конкурса.

Ранее Кончита Вурст отпустила седую бороду и стала дедушкой.

Также Лазарев попал в чарты десяти стран Европы.