Кончита обратилась к россиянам перед «Евровидением»
Австрийский певец, победитель «Евровидения-2014» Томас Нойвирт (Кончита Вурст), выступил с заявлением перед международным песенным конкурсом «Евровидение-2019». Об этом сообщает DW.
Кончита обратилась с пожеланиями успеха представителю России Сергею Лазареву и призналась, что его драматичная песня понравилась ей.
«Мне нравится эта песня. Очень драматичная, а я люблю драму», — добавила Кончита.
Также Кончита уверена, что российская сторона является одной из фаворитов конкурса.
Ранее Кончита Вурст отпустила седую бороду и стала дедушкой.