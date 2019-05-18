Прах Доренко захоронили на Троекуровском кладбище

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Прах журналиста Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Как отмечается, на Аллее журналистов захоронили только часть его праха, остальную часть — развеют в Керчи.

Уточняется, что согласно желанию Доренко, оставшееся будет развеяно над горой Митридат в Керчи.

На церемонии присутствовали родные и близкие Доренко.

Ранее сообщалось, что экспертизу тела Доренко повторят за границей.

Доренко умер после падения с мотоцикла в возрасте 59 лет 9 мая. По данным вскрытия, причиной смерти журналиста стал разрыв аорты, а не травмы в результате ДТП.