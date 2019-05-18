Прах Доренко захоронили на Троекуровском кладбище
Прах журналиста Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает «Говорит Москва».
Как отмечается, на Аллее журналистов захоронили только часть его праха, остальную часть — развеют в Керчи.
Уточняется, что согласно желанию Доренко, оставшееся будет развеяно над горой Митридат в Керчи.
На церемонии присутствовали родные и близкие Доренко.
Ранее сообщалось, что экспертизу тела Доренко повторят за границей.
Доренко умер после падения с мотоцикла в возрасте 59 лет 9 мая. По данным вскрытия, причиной смерти журналиста стал разрыв аорты, а не травмы в результате ДТП.