Москва простилась с Сергеем Доренко
На Троекуровском кладбище в Москве состоялась церемония прощания с теле- и радиожурналистом Сергеем Доренко, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Когда гражданская панихида подошла к концу, собравшиеся проститься с Доренко не торопились расходиться, раздались аплодисменты. Однако гроб с телом покойного выносить не стали — после прощания состоялась кремация покойного.
Вдова Сергея Доренко и его мать покинули траурный зал отдельно от его экс-супруги и дочерей от первого брака.
Когда пройдет захоронение праха журналиста, пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что к гробу Доренко выстроилась огромная очередь.