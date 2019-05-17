Прощание с Доренко началось в Москве

На Троекуровском кладбище в Москве началась церемония прощания с журналистом и главным редактором радиостанции «Говорит Москва» Сергеем Доренко, передает корреспондент «Газеты.Ru».

К залу, где пройдет прощание выстроилась длинная очередь, люди несут цветы.

После церемонии прощания состоится кремация.

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко скончался 9 мая в возрасте 59 лет. Он почувствовал себя плохо, когда он ехал по Москве на мотоцикле.