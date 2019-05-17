Мадонна споет новую песню на «Евровидении»

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Американская певица Мадонна Луиз Чикконе (Мадонна) совместно с репером Quavo в финале международного песенного конкурса «Евровидение» представит новый сингл Future. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Отмечается, что в финале «Евровидения», который состоится 18 мая, она споет свой хит 1989 года Like A Prayer, а также новую песню Future из готовящегося к релизу альбома Madame X.

Организаторы конкурса подчеркнули, что зрители «Евровидения» станут первыми слушателями сингла американской поп-дивы.

Ранее сообщалось, что свита из 135 человек будет охранять Мадонну на «Евровидении».