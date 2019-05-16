Кто стоит за накруткой в пользу дочки Алсу на «Голосе», выяснят криминалисты

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Ведущий специалист по компьютерной криминалистике занимавшейся проверкой итогов детского «Голоса» Group-IB Артем Артемов рассказал о том, как выявить того, кто стоит за накруткой голосов в пользу дочери Алсу в финале шоу. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

По словам специалиста, чтобы установить этих лиц, нужно другое расследование. Артемов заметил, что это можно сделать. К тому же, в распоряжении специалистов компании оказалась часть кода, использованного для автоматической отправки сообщений. Он заметил, что без него накрутку тоже можно было бы обнаружить, но это было бы сложнее.

Ранее сообщалось, что представитель компании Group-IB, проверявшей победу дочери Алсу в финале детского «Голоса», назвал стоимость накрутки голосов.