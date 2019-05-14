Новый ляп нашли в «Игре престолов»

В Сети зрители поделились новым найденным ляпом из промо-ролика к пятой серии финального сезона «Игры престолов», пишет The Sun.

На промофото Джейме Ланнистер обнимает свою сестру и любовницу Серсею в Красном замке. На кадре видно две руки, хотя правую кисть Джейме потерял еще в третьем сезоне и носил золотой протез.

При этом в самой серии ошибки не было и герой появляется в кадре с золотым протезом.

Ранее сообщалось, что после выхода четвертой серии заключительного сезона «Игра престолов» зрители заметили киноляп. Речь идет об эпизоде, в котором герои празднуют победу, одержанную в битве за Винтерфелл. На столе во время пира перед Дейенерис стоит стаканчик из-под кофе, напоминающий одноразовую посуду из популярной сети кофеен.