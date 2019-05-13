Тело Сергея Доренко кремируют, сообщила «Говорит Москва»

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Тело главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко, вероятнее всего, кремируют, заявил генеральный директор радиостанции Владимир Мамонтов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Мамонтова, это было личным пожеланием Доренко.

Он отметил, что сам журналист неоднократно говорил о том, что часть его праха нужно захоронить, а часть — развеять в Крыму, поскольку Доренко родился в Керчи.

Ранее дочь Доренко Екатерина принесла извинения поклонникам и близким отца за то, что церемонию прощания с журналистом отменили в последний момент.

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер после падения с мотоцикла в возрасте 59 лет 9 мая.