HBO опубликовала тизер 6 эпизода финального сезона «Игры престолов»

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Американская телесеть HBO выпустила тизер заключительной серии восьмого сезона сериала «Игра престолов». Трейер был опубликован на канале сериала в YouTube.

Финальный эпизод популярного шоу HBO будет показан 20 мая.

В тизере появляются руины Королевской Гавани и войска Дейнерис Таргариен, готовые к бою.

Ранее сообщалось, что спойлеры к финалу «Игры престолов» утекли в сеть. По заявлению некоторых фанатов сериала, это «худший» финал.