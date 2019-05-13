HBO опубликовала тизер 6 эпизода финального сезона «Игры престолов»
Американская телесеть HBO выпустила тизер заключительной серии восьмого сезона сериала «Игра престолов». Трейер был опубликован на канале сериала в YouTube.
Финальный эпизод популярного шоу HBO будет показан 20 мая.
В тизере появляются руины Королевской Гавани и войска Дейнерис Таргариен, готовые к бою.
Ранее сообщалось, что спойлеры к финалу «Игры престолов» утекли в сеть. По заявлению некоторых фанатов сериала, это «худший» финал.