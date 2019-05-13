Сериалы «Убивая Еву» и «Патрик Мелроуз» получили теленаграды BAFTA

Сериалы «Убивая Еву» и «Патрик Мелроуз» получили теленаграды British Academy Television Awards (BAFTA). Об этом сообщает Deadline.

Отмечается, что актер Бенедикт Камбербэтч сыграл главного героя в мини-сериале «Патрик Мелроз» и получил 2 награды. Премьера сериала состоялась 12 мая 2018 года. Сериал берет за основу серию повестей Эдварда Сент-Обина.

Кроме того, телесериал «Убивая Еву», основанный на серии романов Люка Дженнингса, получил три награды BAFTA.

Ранее сообщалось, что британская актриса Джули Эндрюс получила почетного «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля.