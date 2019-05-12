Мотопробег памяти Доренко прошел в Москве

Один из организаторов мотопробега Александр Катков рассказал о прошедшем в Москве в воскресенье, 12 мая мероприятии в память об умершем главном редакторе радиостанции «Говорит Москва» Сергее Доренко. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, все прошло очень организованно и спокойно. Мероприятие стартовало от здания редакции «Говорит Москва», с интервалом в три минуты выезжали по десять байкеров. Пробег длился около часа.

Катков добавил, что в заезде участвовало свыше 50 мотоциклистов, многие из которых присоединялись по ходу движения.

Ранее публицист Александр Невзоров предположил, что если бы Доренко предложили выбрать смерть, он бы выбрал именно эту — за рулем мотоцикла.

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер после падения с мотоцикла в возрасте 59 лет 9 мая. По данным вскрытия, причиной смерти журналиста стал разрыв аорты, а не травмы в результате ДТП.

Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. С октября 1996 по сентябрь 2000 года был ведущим информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ.