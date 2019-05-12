Прощание с Сергеем Доренко отменили

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Прощание с журналистом Сергеем Доренко 12 мая не состоится, передает радиостанция «Говорит Москва».

Как отмечается, выдавать тело журналиста запретила полиция.

Ночью в морг поступил документ, в котором содержится распроряжение не выдавать тело Доренко для захоронения или кремации «в связи с необходимостью повторной судебно-медицинской экспертизы». Решение было принято на основании заявления дочерей Доренко – Ксении и Екатерины.

При этом начальник бюро судебно-медицинской экспертизы, главный судмедэксперт Москвы Сергей Шигеев сказал радиостанции, что вскрытие тела проводилось в день смерти. В ходе него была установлена естественная причина смерти журналиста. Повторное вскрытие не проводится.

«Вероятно, документ следует понимать, как необходимость дождаться результатов судебно-химического исследования, которое и так проводится в плановом порядке», — пояснил Шигеев.

Ранее сообщалось, что «Говорит Москва» уточнила дату похорон Доренко.

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер после падения с мотоцикла в возрасте 59 лет 9 мая. По данным вскрытия, причиной смерти журналиста стал разрыв аорты, а не травмы в результате ДТП.

Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. С октября 1996 по сентябрь 2000 года был ведущим информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ.