Звезда «Зачарованных» объявила «сексуальную забастовку»

Американская актриса Алисса Милано, наиболее известная по роли Фиби в «Зачарованных», в ответ на ужесточение закона об абортах в Джорджии призвала объявить «сексуальную забастовку». Об этом она написала в своем инстаграме.

По ее мнению, репродуктивные права женщин разрушаются, а пока женщины не имеют «законного контроля над своим телом», они не могут рисковать беременностью.

«Присоединяйтесь ко мне, откажитесь от секса, пока мы не вернем автономию нашим телам. Я призываю к #SexStrike», — написала Милано.

Ранее сообщалось, что звезда «Зачарованных» раскритиковала политику администрации Трампа.