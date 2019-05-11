Звезда «Зачарованных» объявила «сексуальную забастовку»
Американская актриса Алисса Милано, наиболее известная по роли Фиби в «Зачарованных», в ответ на ужесточение закона об абортах в Джорджии призвала объявить «сексуальную забастовку». Об этом она написала в своем инстаграме.
По ее мнению, репродуктивные права женщин разрушаются, а пока женщины не имеют «законного контроля над своим телом», они не могут рисковать беременностью.
«Присоединяйтесь ко мне, откажитесь от секса, пока мы не вернем автономию нашим телам. Я призываю к #SexStrike», — написала Милано.
Ранее сообщалось, что звезда «Зачарованных» раскритиковала политику администрации Трампа.