Берланти будет продюсировать 18 сериалов одновременно

Телевизионный продюсер Грег Берланти будет работать над 18 сериалами одновременно. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, в настоящее время Берланти работает над 10 проектами.

Как отмечается, продюсер, режиссер и сценарист Берланти является рекордсменом по количеству проектов в прямом эфире.

При этом Берланти также заключил с Warner Bros. TV рекордный контракт на $400 млн.

Ранее сообщалось, что Берланти спродюсирует сериал DC «Роковой патруль».