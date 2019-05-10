Появились подробности состояния госпитализированной Ирины Сенотовой

Российская актриса Ирина Сенотова, которая известна по роли в сериале «Склифосовский», была переведена из реанимации в общую палату. Об этом сообщает «Пятый канал».

Как отмечается, в отделе реанимации актриса находилась последние несколько недель.

Уточняется, что для спасения ее жизни были проведены несколько операций.

Ранее сообщалось об экстренной госпитализации Сенотовой.

Сначала утверждалось, что у нее пневмония, но потом открылись различные осложнения — почечная недостаточность и цирроз печени.

Сейчас ей предстоит долгое восстановление.