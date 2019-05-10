Появился трейлер фильма «Оно: Глава вторая»

Студия Warner Bros. представила первый тизер-трейлер фильма «Оно: Глава вторая», который станет продолжением картины, вышедшей в 2017 году, сообщает The Hollywood Reporter.

Действие фильма разворачивается спустя 27 лет после победы над клоуном Пеннивайзом.

В картине сыграли Джеймс МакЭвой, Джессика Честейн и Билл Скарсгорд.

Писатель Стивен Кинг, по чьей книге снят фильм, пообещал, что фанаты «воспарят» от одного только трейлера, не говоря о картине в целом.