Режиссер «Титаника» обратился к создателям «Мстителей»

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Режиссер «Титаника» Джеймс Кэмерон восхитился кассовым успехом фильма «Мстители: Финал» у себя на странице твиттере.

Он обратился к продюсеру Кевину Файги и всем причастным к вселенной Marvel.

«... Айсберг потопил реальный «Титаник». Потребовались «Мстители», чтобы потопить мой «Титаник», — отметил Кэмерон.

По его словам, создатели картины показали, что киноиндустрия не только жива, но и чувствует себя лучше, чем когда-либо.

Ранее сообщалось, что «Мстители. Финал» собрали $2,19 млрд в мировом бокс-офисе.