Режиссер «Титаника» обратился к создателям «Мстителей»
Режиссер «Титаника» Джеймс Кэмерон восхитился кассовым успехом фильма «Мстители: Финал» у себя на странице твиттере.
Он обратился к продюсеру Кевину Файги и всем причастным к вселенной Marvel.
«... Айсберг потопил реальный «Титаник». Потребовались «Мстители», чтобы потопить мой «Титаник», — отметил Кэмерон.
По его словам, создатели картины показали, что киноиндустрия не только жива, но и чувствует себя лучше, чем когда-либо.
Ранее сообщалось, что «Мстители. Финал» собрали $2,19 млрд в мировом бокс-офисе.
9 мая 2019 г.