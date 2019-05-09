Fox показал превью ребута «Беверли Хиллс 90210»
Телеканал Fox проинформировал о том, что премьера перезапущенного сериала «Беверли Хиллс 90210» намечена на 7 августа и показал превью. Об этом сообщает Deadline.
Как отмечается, перезапущенная версия будут включать шесть эпизодов. В нем снимутся такие актеры из оригинального сериала, как Джейсон Пристли, Шеннен Доэрти, Дженни Гарт, Иан Зиринг, Габриель Картерис и другие.
Ранее сообщалось, что звезду «Беверли Хиллс 90210» похоронили в костюме с грибами.