Archie Comics поприветствовала первенца Меган Маркл и принца Гарри

Американская компания-издатель комиксов Archie Comics опубликовала шуточный твит, связанный с именем ребенка Меган Маркл и принца Гарри.

«Я ребенок», — говорится в твите Archie Comics.

Так основанная в 1939 году компания отреагировала на то, что новый ребенок в королевской семье Британии получил имя Арчи Харрисон.