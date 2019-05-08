Мадонну заставили снять паранджу в аэропорту Нью-Йорка

<img src="//img.gazeta.ru/files3/145/11898145/upload-RTRGA04-pic905-895x505-20893.jpg">

Служба безопасности Международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке заставила американскую певицу Мадонну снять паранджу во время прохождения досмотра, пишет таблоид The Sun.

В издании отметили, что первое время певица перемещалась по аэровокзалу в черном пуховике, брюках, с головой и лицом покрытыми платком.

Однако, уточнили в газете, перед таможенным контролем певицу заставили снять «маскировочную» одежду и она прошла его в серой футболке.

Ранее Мадонна заявила, что стала жертвой эйджизма.