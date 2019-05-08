Мадонну заставили снять паранджу в аэропорту Нью-Йорка
Служба безопасности Международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке заставила американскую певицу Мадонну снять паранджу во время прохождения досмотра, пишет таблоид The Sun.
В издании отметили, что первое время певица перемещалась по аэровокзалу в черном пуховике, брюках, с головой и лицом покрытыми платком.
Однако, уточнили в газете, перед таможенным контролем певицу заставили снять «маскировочную» одежду и она прошла его в серой футболке.
Ранее Мадонна заявила, что стала жертвой эйджизма.