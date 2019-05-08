Мадонна вступилась за обвиненного в растлении малолетних Майкла Джексона

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Американская певица Мадонна, комментируя новый фильм о сексуальных преступлениях певца Майкла Джексона, призвала помнить о презумпции невиновности. Об этом сообщает Sky News.

Мадонна отметила, что у нее нет «сознания линчевателя», говоря о новой волне обвинений в педофилии в адрес Джексона, которая возникла после премьеры документального фильма «Покидая Неверленд».

«Я считаю, что люди невиновны до тех пор, пока их вина не доказана», — подчеркнула Мадонна.

При этом она затруднилась ответить, что поможет доказать виновность или невиновность Джексона в сексуальных преступлениях.

Ранее репутацию Джексона попыталась защитить американская певица и актриса Барбара Стрейзанд.