Мадонна вступилась за обвиненного в растлении малолетних Майкла Джексона
Американская певица Мадонна, комментируя новый фильм о сексуальных преступлениях певца Майкла Джексона, призвала помнить о презумпции невиновности. Об этом сообщает Sky News.
Мадонна отметила, что у нее нет «сознания линчевателя», говоря о новой волне обвинений в педофилии в адрес Джексона, которая возникла после премьеры документального фильма «Покидая Неверленд».
«Я считаю, что люди невиновны до тех пор, пока их вина не доказана», — подчеркнула Мадонна.
При этом она затруднилась ответить, что поможет доказать виновность или невиновность Джексона в сексуальных преступлениях.
Ранее репутацию Джексона попыталась защитить американская певица и актриса Барбара Стрейзанд.