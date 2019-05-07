Фейком назвал расследование «Ленты.ру» о победе дочки Алсу глава Group-IB
Расследование «Ленты.ру» о том, как победила дочь Алсу в финале шоу «Голос. Дети», является фейком.
Такое заявление сделал во вторник глава Group-IB Илья Сачков. Именно эта компания проводит аудит голосования.
«То, что напечатала «Лента.ру» сегодня — fake news. Надо ждать официальных результатов расследования», — написал он в фейсбуке.
Утром во вторник со ссылкой на «эксперта по кибербезопасности», якобы знакомым с ходом перепроверки результатов голосования, «Лента.ру» сообщила, что аномальное голосование за дочь Алсу велось из Москвы, Подмосковья, Курской, Калининградской и Кировской областей.
На Первом канале не стали комментировать информацию издания.