Зюганов ответил писательнице на слова о вине Сталина в блокаде Ленинграда

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал заявление писательницы Елены Чижовой о том, что советский лидер Иосиф Сталин является одним из виновников блокады Ленинграда. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, подобные высказывания перед 9 мая можно расценивать как «откровенную провокацию». Зюганов добавил, что подобные заявления являются «циничными и омерзительными». Решение Сталина отодвинуть советскую границу на 200-300 километров, по мнению политика, было обоснованным.

«Если бы фашисты начинали войну с эстонской границы, до Ленинграда всего 140 километров...Они через неделю были бы у стен Ленинграда... Они пришли бы в Москву намного раньше», — отметил Зюганов.

Ранее сообщалось, что российская писательница обвинила Сталина в блокаде Ленинграда.