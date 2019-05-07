Родители звезды «Игры престолов» запретили ей смотреть сериал

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Родители 15-летней актрисы Беллы Рэмси, которая снимается в «Игре престолов» в роли Лианны Мормонт, запрещают ей смотреть сериал, пишет Daily Star.

Рэмси предположила, что она сможет посмотреть «Игру престолов», когда ей исполнится 18 лет. По ее словам, даже в тех эпизодах, которые она видела, родители периодически вставали перед экраном, чтобы закрыть самые «ужасные» моменты.

При этом родители Рэмси позволили ей посмотреть, как убивают ее героиню.

Также актриса добавила, что она частично посмотрела седьмой сезон сериала.

Ранее сообщалось, что «Игру престолов» высмеяли в сети за киноляп.