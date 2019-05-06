Спойлерами из финала «Мстителей» наказал преподаватель учеников
В США преподаватель наказывал учеников спойлерами к фильму «Мстители: Финал». Об этом сообщает Comic Book.
По данным портала, учитель в одной из американских школ использовал популярность фильма против провинившихся учеников.
Как отмечается, преподаватель записывал ключевые моменты сюжета картины на доске в качестве наказания.
При этом учитель, в частности, поступал так, если дети вели себя слишком громко во время урока.
Ранее сообщалось, что «Мстители: Финал» собрали $2,19 млрд в мировом бокс-офисе.